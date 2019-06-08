هدفا فوز تركيا على فرنسا (تصفيات يورو 2020)

السبت، 08 يونيو 2019 - 22:47

فرنسا تركيا ألمانيا إيطاليا بلجيكا

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