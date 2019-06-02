هدفا فوز فرنسا على بوليفيا (مباراة ودية)

الأحد، 02 يونيو 2019 - 22:57

فرنسا بوليفيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

جوارديولا: برشلونة يقدم كرة قدم جميلة مع فالفيردي.. احتفلت باستمراره ساعة | أوروبا
الرياضية المغربية: الاتحاد المغربي سيطلب إعادة لقاء الوداد والترجي على ملعب محايد ساعة | إفريقيا
رئيس الزمالك يُجيب.. هل ينتقل طارق حامد وكهربا إلى بيراميدز في صفقة تبادلية ساعة | الدوري المصري
مدرب الترجي: الوداد افتعل فضيحة عندما تأكد من الهزيمة.. يريدون تنغيص فرحتنا 2 ساعة | إفريقيا
مصدر في الأهلي لـ في الجول: لاسارتي لم يطلب الاستغناء عن أزارو 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - فرنسا تتجاوز بوليفيا في ودية على "أرض اللا هزيمة" 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل 4 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي

قد ينال إعجابك