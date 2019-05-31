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جمهور ليفربول يملأ مدريد قبل يوم من نهائي الأبطال
الجمعة، 31 مايو 2019 - 19:23
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
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بالفيديو - أزمة في نهائي إفريقيا.. الوداد يرفض استكمال المباراة بعد إلغاء هدف أمام الترجي دون تقنية الفيديو
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