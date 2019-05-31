منتخبات إفريقيا - مصر.. الفراعنة

الجمعة، 31 مايو 2019 - 18:42

منتخب مصر كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - أفضل أيام حياتي.. ليفربول بطل أوروبا 2 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - أوريجي "بطل أوروبا" يقتل توتنام بعد أن التهم برشلونة.. ليفربول يلمس الكأس 3 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - أليسون يحافظ على شباك ليفربول في وجه تسديدة إريكسن 7 دقيقة | أوروبا
خالد جلال للاعبي الزمالك: الدوري في أيدينا 19 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – صلاح كاد أن يصنع هدفا.. تسديدة ميلنر تخطئ مرمى توتنام بقليل 22 دقيقة | أوروبا
كم إفريقي وعربي سجلوا قبل صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 52 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل 3 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي 4 مصدران من اتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟"

قد ينال إعجابك