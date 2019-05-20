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وفاة حكم في الدوري البوليفي
الإثنين، 20 مايو 2019 - 01:47
كهربا يهدر هدفا محققا للزمالك أمام بركان
حارس بركان يمنع كهربا من هدف رائع
القائم يمنع هدفا لنهضة بركان أمام الزمالك
عمر صلاح يتألق أمام تسديدة صاروخية من مهاجم نهضة بركان
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