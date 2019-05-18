محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كأس الأمم الإفريقية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز سيتي على واتفورد 6-0 (نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي)
السبت، 18 مايو 2019 - 20:25
هدفا فوز فالنسيا على بلد الوليد (الدوري الإسباني)
تتويج بايرن بلقب الدوري الألماني
هدفا فوز دورتموند على مونشنجلادباخ (الدوري الألماني)
أهداف فوز بايرن على فرانكفورت 5-1 (الدوري الألماني)
مانشستر سيتي
واتفورد
نرشح لكم
أخر الأخبار
"اللحظات العظيمة تُخلق من الفرص العظيمة".. الزمالك ضد نهضة بركان
18 دقيقة |
إفريقيا
الزمالك أمام نهضة بركان.. لكسر سلسلة الفشل المصري مع النهائيات القارية
52 دقيقة |
تقرير في الجول
مصدر في الزمالك لـ في الجول: اتجاه لدى جروس بعدم المجازفة بـ الونش في نهائي الكونفدرالية
ساعة |
إفريقيا
الكونفدرالية سلاح الزمالك من أجل فك شراكة مع مازيمبي
ساعة |
إفريقيا
جروس: أثق في عمر صلاح.. الذهاب لن يحسم أي شيء واستفدت من معلومات أحداد
2 ساعة |
إفريقيا
حازم إمام: ملعب النهائي؟ لن يؤثر علينا.. جاهزون لتحقيق نتيجة طيبة
2 ساعة |
إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
"اللحظات العظيمة تُخلق من الفرص العظيمة".. الزمالك ضد نهضة بركان
الزمالك أمام نهضة بركان.. لكسر سلسلة الفشل المصري مع النهائيات القارية
الكونفدرالية سلاح الزمالك من أجل فك شراكة مع مازيمبي
مصدر في الزمالك لـ في الجول: اتجاه لدى جروس بعدم المجازفة بـ الونش في نهائي الكونفدرالية
جروس: أثق في عمر صلاح.. الذهاب لن يحسم أي شيء واستفدت من معلومات أحداد
الأكثر مشاهدة
1
ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة
2
حسام حسن يفسر سبب انفعاله بعد مباراة الأهلي.. ويتوقع بطل الدوري
3
نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك
4
كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا