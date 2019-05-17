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أفضل لحظات أليجري في 5 سنوات رائعة مع يوفنتوس
الجمعة، 17 مايو 2019 - 14:37
فرجاني ساسي يبدأ الركض وركل الكرة ضمن التأهيل من الإصابة
ماذا قال لاسارتي عن أزارو ومواجهة الزمالك بعد الفوز على إنبي
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في الجول يكشف كيف يفكر اتحاد الكرة لتحديد ممثلي مصر إفريقيا للموسم المقبل
يوفنتوس يعلن رحيل أليجري بنهاية الموسم
تغريدة – "لا ترحل يا حجازي كنت رائعا أنت قائدنا للمجد.. ابني يتعلم منك"
مصطفى علي نجم المصارعة العالمية: صلاح يلهمني
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب سفر أربعة حراس للمغرب
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