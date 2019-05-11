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هدف فوز الهلال على الاتفاق (الدوري السعودي)
السبت، 11 مايو 2019 - 23:39
ملخص فوز ميلان على فيورنتينا 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نيم على موناكو 1-0 (الدوري الفرنسي)
أهداف فوز دورتموند على دوسلدورف 3-2 (الدوري الألماني)
أهداف فوز أتالانتا على جنوى 2-1 (الدوري الإيطالي)
الهلال
الدوري السعودي
الاتفاق
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