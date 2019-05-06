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ملخص فوز ميلان على بولونيا 2-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 06 مايو 2019 - 22:47
طرد جنش أمام النجم الساحلي
إصابة جنش أمام النجم ورفضه مغادرة الملعب
هدفا تعادل جنوى وروما (الدوري الإيطالي)
لاعبو الصفاقسي يعتدون على حكم مباراتهم أمام نهضة بركان
الدوري الإيطالي
ميلان
بولونيا
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