هل تتذكر هدف صلاح الأول ضد تشيلسي مع بازل؟

الخميس، 02 مايو 2019 - 10:39

محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميلنر: من الصعب الاحتفاظ بشباك نظيفة في أنفيلد أمام برشلونة ولكن 5 دقيقة | أوروبا
رونالدو يفتح الباب أمام التدريب بعد الاعتزال.. ويتوقع: زيدان سينجح في ولايته الثانية 33 دقيقة | أوروبا
إسلام جمال لـ في الجول عن احتفاله أمام الأهلي: تمنيت عرقلتهم لصالح الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على تقييم صلاح أمام برشلونة من الصحف الإنجليزية "الأفضل مع ثنائي آخر" 58 دقيقة | المحترفون
مباشر في الدوري - إنبي (0) بتروجت (0).. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
المقاولون العرب لـ في الجول: لا مفاوضات حتى الآن من بيراميدز لضم أحمد علي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 2 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 3 عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز 4 الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا

قد ينال إعجابك