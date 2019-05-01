هدف سواريز الأول لبرشلونة ضد ليفربول

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 22:03

سواريز برشلونة ليفربول ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

#ليلة_الأبطال بالفيديو – تير شتيجن يحرم صلاح من هدف جميل 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
#ليلة_الأبطال بالفيديو – كامب نو ينشق عن سواريز ليهز شباك ليفربول بهدف تاريخي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر لاسارتي: كان يجب أن نفوز على الطلائع لنتخلص من التوتر ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الإثارة مستمرة.. الجزيرة يهزم الزمالك مجددا ومباراة فاصلة لحسم لقب الدوري ساعة | رياضات أخرى
مدرب الطلائع غاضبا: استحقينا التعادل والحكم قرر عكس ذلك.. نظموا دوري من 3 فرق فقط ساعة | الدوري المصري
الأهلي: جيرالدو عانى من فقدان مؤقت في الذاكرة.. لكن حالته مستقرة الآن ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 2 نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 3 عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز 4 الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا

قد ينال إعجابك