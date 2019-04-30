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هدف فوز أياكس على توتنام 1-0 (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 21:28
توتنام
أياكس
ليلة الأبطال
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