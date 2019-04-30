محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كأس الأمم الإفريقية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أبو تريكة: أتمنى أن يوافق نادي السد على رحيل بونجاح لـ الأهلي
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 20:37
الأهلي
أبو تريكة
بونجاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي المتوقع – عودة الشناوي.. والسولية يعيد فتحي للظهير الأيمن ضد الطلائع
11 دقيقة |
الدوري المصري
حسام حسن: التعادل مع الجونة نتيجة جيدة.. تعودت العمل مع الأندية التي تعاني
9 ساعة |
مصر
عبد المنصف: مصدوم من أحمد ناجي "أنا مختلف وأستحق فرصة في أمم إفريقيا"
9 ساعة |
منتخب مصر
كلوب: أفكر في لقاء نيوكاسل؟ لا أحد يلعب ضد برشلونة ويركز على مباراة أخرى
9 ساعة |
أوروبا
الزمالك: محاولات للتدرب أمام الجماهير قبل السفر إلى تونس بطائرة خاصة
9 ساعة |
مصر
اتحاد الكرة: اقتراح استكمال كأس مصر بدون الدوليين تم رفضه.. سينهي البطولة في أسبوعين
10 ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
تشكيل الأهلي المتوقع – عودة الشناوي.. والسولية يعيد فتحي للظهير الأيمن ضد الطلائع
بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي
اتحاد الكرة: اقتراح استكمال كأس مصر بدون الدوليين تم رفضه.. سينهي البطولة في أسبوعين
الزمالك: محاولات للتدرب أمام الجماهير قبل السفر إلى تونس بطائرة خاصة
رسميا – تطبيق تقنية الفيديو في كأس أمم إفريقيا بداية من ربع النهائي
الأكثر مشاهدة
1
كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح"
2
نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم
3
عبد الحفيظ: شيء واحد أحزنني في الهزيمة من بيراميدز
4
الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا