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هدف انتصار الزمالك أمام النجم الساحلي - كهربا
الأحد، 28 أبريل 2019 - 21:49
هدفا فوز الصفاقسي على نهضة بركان (كأس الكونفدرالية)
احتفال نجوم برشلونة بلقب الدوري الإسباني
أهداف فوز ليستر سيتي على أرسنال 0/3 (الدوري الإنجليزي)
هدف فوز مانشستر سيتي على بيرنلي 0/1 (الدوري الإنجليزي)
في إفريقيا
الزمالك
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