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هدفا تعادل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي
الأحد، 28 أبريل 2019 - 19:39
هدفا فوز نابولي على فروزينوني (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز متأخر لإيبار على فالنسيا (الدوري الإسباني)
هدف فوز مانشستر سيتي على بيرنلي 0/1 (الدوري الإنجليزي)
في إنجلترا
مانشستر يونايتد
تشيلسي
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