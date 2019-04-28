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أهداف فوز ليستر سيتي على أرسنال 0/3 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 28 أبريل 2019 - 15:00
هدفا فوز نابولي على فروزينوني (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز متأخر لإيبار على فالنسيا (الدوري الإسباني)
عامر حسين: الأقرب هو تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج
في إنجلترا
أرسنال
ليستر سيتي
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