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برشلونة بطلا لـ إسبانيا للمرة الثامنة في 11 موسما
السبت، 27 أبريل 2019 - 23:09
هدفا تعادل إنتر مع يوفنتوس (الدوري الإيطالي)
هدف برشلونة الوحيد أمام ليفانتي (الدوري الإسباني)
هدفا تعادل برايتون أمام نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز روما على كالياري 3-0 (الدوري الإيطالي)
برشلونة
الدوري الإسباني
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