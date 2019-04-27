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لقطة تحكيمية جدلية في مباراة أتليتكو وبلد الوليد
السبت، 27 أبريل 2019 - 19:25
إصابة مروعة للاعب الترجي أمام مازيمبي
أهداف فوز ولفرهامبتون على واتفورد 2-1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف تعادل ساوثامبتون وبورنموث 3-3 (الدوري الإنجليزي)
هدف فوز فولام على كارديف (الدوري الإنجليزي)
أتليتكو مدريد
بلد الوليد
الدوري الإسباني
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