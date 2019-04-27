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أرقام إيجابية لفتحي ومعلول وباسم علي وأخرى سلبية لجيرالدو في إحصائيات فوز الأهلي على المصري
السبت، 27 أبريل 2019 - 11:10
عودة بالذاكرة.. حينما أمطر ريال مدريد شباك رايو فايكانو بـ10 أهداف
رغم الخسارة أمام الأهلي لكن لاعبو المصري يمتلكون العديد من الأرقام الإيجابية في المباراة
أهداف مذهلة.. فيرناندينيو يحرز هدفا رائعا في بيرنلي
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