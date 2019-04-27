محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كأس الأمم الإفريقية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أفضل 5 أهداف لـ تشيلسي في شباك مانشستر يونايتد
السبت، 27 أبريل 2019 - 11:07
تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تونسي: الزمالك أقنع ساسي بتمديد عقده
4 دقيقة |
مصر
مباشر دربي الرور - دورتموند (1) شالكه (0) جووووتزه يسجل الأول
13 دقيقة |
أوروبا
برباتوف مدافعا عن بوجبا: لماذا المشكلة تتلخص فيه؟ إنه بشر وليس إنسانا آليا
18 دقيقة |
أوروبا
بالفيديو - شاكوش أنطونيو يسحق الديوك.. وست هام يفوز على توتنام ويهدده بالتراجع
24 دقيقة |
أوروبا
الإنتاج لـ في الجول: مباراتنا أمام الزمالك الأربعاء.. نحدد موقفنا وقت وصول خطابات رسمية
29 دقيقة |
الدوري المصري
تقرير: الصفقة في محطتها الأخيرة.. هيريرا توصل لاتفاق مع باريس
39 دقيقة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
تقرير تونسي: الزمالك أقنع ساسي بتمديد عقده
الإنتاج لـ في الجول: مباراتنا أمام الزمالك الأربعاء.. نحدد موقفنا وقت وصول خطابات رسمية
خبر في الجول – اقتراب بوطيب وحازم إمام من الغياب أمام النجم الساحلي
كاراجير: مستوى صلاح يجعله خلف ميسي وكريستيانو.. ونيفيل: أثبت خطأ شكوكي
هندرسون: صلاح وماني يقدمان ما هو أكبر من التسجيل.. وأتوقع استمرار أهدافهما من أجل المتعة
الأكثر مشاهدة
1
تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك
2
نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم
3
رسائل الخطيب للاعبي الأهلي ولاسارتي.. الثقة والغضب والموافقة على طلب عبد الحفيظ
4
كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح"
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا