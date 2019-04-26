محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كأس الأمم الإفريقية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ماني يواصل التألق ويسجل هدف ليفربول الثاني ضد هدرسفيلد
الجمعة، 26 أبريل 2019 - 21:40
ماني
ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب عن صلاح: مصدر الطموح.. نحن في وضعية جيدة بسببه
12 دقيقة |
المحترفون
فان دايك: الفوز على هدرسفيلد أفضل استعداد لـ برشلونة
27 دقيقة |
أوروبا
أبو تريكة: خروج صلاح من ترشيحات الأفضل في إنجلترا دعاية سيئة للدوري الإنجليزي
28 دقيقة |
المحترفون
بالفيديو – الوداد ينتصر على صن داونز في الموقعة الأولى من نصف نهائي أبطال إفريقيا
38 دقيقة |
إفريقيا
إبداع صلاح وماني يقود ليفربول لفوز سهل على هدرسفيلد بخماسية
51 دقيقة |
أوروبا
صلاح يعادل 4 نجوم تاريخيين لليفربول بهدفه في شباك هدرسفيلد
ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
إبداع صلاح وماني يقود ليفربول لفوز سهل على هدرسفيلد بخماسية
صلاح يعادل 4 نجوم تاريخيين لليفربول بهدفه في شباك هدرسفيلد
اتحاد الكرة لـ في الجول: طلائع الجيش اختار ملعب الحدود لمواجهة الأهلي
اختبار طبي يحسم موقف محمد إبراهيم من لقاء النجم الساحلي
الانتحار ومكالمة الوداع وسط 42 دقيقة رصاص.. أديبايور يتحدث في حوار مؤثر
الأكثر مشاهدة
1
تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك
2
بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد
3
محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم
4
تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا