أفضل أهداف بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي

الخميس، 25 أبريل 2019 - 11:28

بيرناردو سيلفا

نرشح لكم

أخر الأخبار

ناشئو الزمالك يهزمون الأهلي 4-3 7 دقيقة | مصر
شكوك حول لحاق فابينيو ولالانا بلقاء هدرسفيلد.. ولوفرين جاهز 38 دقيقة | أوروبا
ميلان يعلن انتهاء موسم كالابريا‎ 42 دقيقة | أوروبا
وو لي في إسبانيول.. عين على مانشستر يونايتد الذي حطم دونج‎ 45 دقيقة | تقرير في الجول
نقابة الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم 53 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - وادي دجلة (2) الإسماعيلي (0) الثاااااني ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم 4 تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك

قد ينال إعجابك