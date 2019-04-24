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أهداف فوز أتليتكو مدريد على فالنسيا 3-2 (الدوري الإسباني)
الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 23:12
أرقام إيجابية لـ طارق حامد وأخرى سلبية لعبد الله في أبرز إحصائيات الزمالك ضد بيراميدز
أول أهداف فيل فودين في الدوري الإنجليزي
أفضل أهداف يوفنتوس في شباك إنتر
هدفا فوز برشلونة على ألافيس (الدوري الإسباني)
أتليتكو مدريد
فالنسيا
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