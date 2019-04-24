دي خيا يحرم سترلينج من هدف رائع في شباك يونايتد

الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 21:54

دي خيا سترلينج مانشستر يونايتد مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

عامر حسين لـ في الجول: 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والنجم.. والتذاكر تباع داخل النادي فقط 24 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – دي خيا يحرم سترلينج من هدف رائع في دربي مانشستر 28 دقيقة | أوروبا
ليس اليوم يا برشلونة.. قذيفة أتليتكو الخارقة تؤجل حسم لقب الدوري 50 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - اجتماع لرئيس الزمالك مع الجهاز الفني 52 دقيقة | الدوري المصري
"هكذا نلعب هنا يا ميسي".. حكم الأهلي والمصري يعرفه الفراعنة واعترف بخطأ شهير ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن مباريات مصر الودية استعدادا لأمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم 4 تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك

قد ينال إعجابك