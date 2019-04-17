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ملخص لمسات صلاح أمام بورتو.. هدف وتمريرة حاسمة
الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 23:26
أهداف الإثارة والجنون في انتصار مانشستر سيتي على توتنام 4-3 (دوري أبطال أوروبا)
هدف مانشستر سيتي الملغي وتأهل توتنام لمربع ذهبي دوري الأبطال
أهداف فوز ليفربول على بورتو 4-1 (دوري أبطال أوروبا)
هدف ميليتاو لـ بورتو أمام ليفربول
صلاح
ليفربول
بورتو
دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال
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