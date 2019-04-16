محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كأس الأمم الإفريقية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف مذهلة.. زيدان يهز شباك أياكس
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 10:59
زيدان
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار مع ميسي قبل 18 عاما.. يختار فريقه المفضل وذكرى موت حزينة
3 دقيقة |
أوروبا
مباشر دوري الأبطال - يوفنتوس ضد أياكس
5 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
ثنائي الإسماعيلي خارج مواجهة الزمالك
6 دقيقة |
الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يفوز على الزمالك في ثاني مباريات نصف نهائي دوري السوبر
20 دقيقة |
رياضات أخرى
تشكيل #ليلة_الأبطال - رونالدو يقود يوفنتوس ضد أياكس.. وروجاني يعوض غياب كيليني في الدفاع
35 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الزمالك يوافق على عملية جراحية لـ ساسي ويُطمئِن اللاعب
40 دقيقة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
خبر في الجول – الزمالك يوافق على عملية جراحية لـ ساسي ويُطمئِن اللاعب
تشكيل #ليلة_الأبطال – تبديل وحيد في برشلونة.. وتغييرات كثيرة من سولشاير على يونايتد
تشكيل #ليلة_الأبطال - رونالدو يقود يوفنتوس ضد أياكس.. وروجاني يعوض غياب كيليني في الدفاع
حوار مع ميسي قبل 18 عاما.. يختار فريقه المفضل وذكرى موت حزينة
مصدر بـ كاف لـ في الجول: خاطبنا التلفزيون المصري بشأن لقطة أغادير.. "تختلف عما حدث مع أزارو"
الأكثر مشاهدة
1
شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة"
2
تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله
3
تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية
4
بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا