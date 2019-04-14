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أهداف فوز ليل على باريس سان جيرمان 5-1 (الدوري الفرنسي)
الأحد، 14 أبريل 2019 - 23:22
عارضة الزمالك تنقذ جنش من هدف محقق لـ حسنية أغادير
هدف انتصار الزمالك أمام حسنية أغادير - إبراهيم حسن
إصابة ساسي أمام حسنية أغادير
ملخص هزيمة فييرينسي وطرد علي غزال أمام ماريتيمو
باريس سان جيرمان
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