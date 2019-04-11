أهداف فوز فالنسيا على فياريال 1/3 (الدوري الأوروبي)

الخميس، 11 أبريل 2019 - 23:08

الدوري الأوروبي فالنسيا فياريال

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الجمعة 12 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.. لقاء في الدوري.. وقرعة أمم إفريقيا 5 ساعة | إفريقيا
الأهلي يعلن تفاصيل بيع تذاكر مباراته ضد صن داونز 6 ساعة | إفريقيا
أبو جريشة لـ في الجول: بامبو على ذمة الإسماعيلي.. ومازلنا في مفاوضات لتجديد تعاقده 6 ساعة | الدوري المصري
إيهاب جلال: لن نهبط.. هذا ما أتيت لأجله ووجود فرجاني لم يكن ليغير طريقتنا 6 ساعة | الدوري المصري
أحمد حسن: الاتحاد كان قويا ولكن دوافع الفوز لدينا كانت أكبر.. ولقاء الأهلي بـ3 نقاط فقط 6 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - أرسنال يهزم نابولي وحسم التأهل يتأجل لموقعة سان باولو.. وفالنسيا يضرب فياريال بثلاثية 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 2 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك