أهداف جماعية.. خيسوس يُرسل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 17:35

مانشستر سيتي جابرييل خيسوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد العال لـ في الجول: متفائل ببقاء الداخلية في الدوري 11 دقيقة | الدوري المصري
مدرب حسنية أغادير متحسرا: كان يمكننا الانتصار على الزمالك بهدفين على الأقل 57 دقيقة | إفريقيا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: جروس رفض فكرة تبكير مباراة المصري ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يبدأ إنهاء إجراءات سفر مصطفى فتحي لـ ألمانيا مرة أخرى ساعة | الدوري المصري
وائل جمعة لـ في الجول: ما حدث للأهلي ضد صن داونز أمر نادر.. اللعب بثلاثي دفاعي هو الأفضل في العودة ساعة | إفريقيا
عبد الحفيظ: غرمت نفسي مثل الجميع لأن ما حدث غير مسبوق.. ومستعد لخوض الإياب أمام منزلي ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز 4 مران الأهلي الأول بعد خماسية بريتوريا.. جلسة "عاصفة" مع الخطيب ورسالة من عبد الحفيظ للاعبين

قد ينال إعجابك