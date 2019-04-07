ملخص تعادل باريس سان جيرمان وستراسبورج 2-2 (الدوري الفرنسي)

الأحد، 07 أبريل 2019 - 23:10

باريس سان جيرمان ستراسبورج الدوري الفرنسي

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