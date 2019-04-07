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هدف كوكا لـ أوليمبياكوس في شباك بانياتوليكوس
الأحد، 07 أبريل 2019 - 21:40
كوكا يصنع هدفا لـ أوليمبياكوس أمام بانياتوليكوس
علي غزال يتسبب في ركلة جزاء أمام بنفيكا
مهاجم حسنية أغادير يهدر هدفا محققا أمام الزمالك
أهداف فوز النجم الساحلي على الهلال 3-1 (الكونفدرالية)
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