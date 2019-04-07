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مهاجم حسنية أغادير يهدر هدفا محققا أمام الزمالك
الأحد، 07 أبريل 2019 - 21:14
في إفريقيا
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مباشر الكونفدرالية - حسنية أغادير (0)-(0) الزمالك.. محاولات مغربية
بالفيديو – الخطورة الأولى بعد 4 دقائق على الزمالك.. مهاجم أغادير يُهدر من عند خط المرمى
مصدر في الزمالك لـ في الجول: محاولات لنقل لقاء أغادير لـ بتروسبورت
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