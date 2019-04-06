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ملخص فوز روما على سامبدوريا 1-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 06 أبريل 2019 - 23:26
أهداف فوز الترجي على قسنطينة 3-2 (دوري أبطال إفريقيا)
ملخص فوز الوحدة على الاتفاق 3-1 (الدوري السعودي)
هدفا انتصار برشلونة على أتليتكو مدريد (الدوري الإسباني)
ملخص فوز الفيحاء على التعاون 2-1 (الدوري السعودي)
روما
سامبدوريا
الدوري الإيطالي
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