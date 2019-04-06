حجازي يُسجل في مرماه ويطرد أمام ميلوول

السبت، 06 أبريل 2019 - 19:00

في إنجلترا في المحترفين

نرشح لكم

أخر الأخبار

رفيق صايفي: فرصة الأهلي أمام صن داونز؟ لا يوجد مستحيل في كرة القدم 5 دقيقة | إفريقيا
الكشف عن سبب طرد كوستا في مباراة برشلونة وأتليتكو 12 دقيقة | أوروبا
سويلم يكشف لـ في الجول محاولات إقامة لقاء الأهلي وصن داونز على برج العرب 18 دقيقة | إفريقيا
مدرب الإسماعيلي: الحظ عاندنا أمام بيراميدز.. الأمل موجود للتواجد في المربع الذهبي 27 دقيقة | الدوري المصري
أبو زيد لـ في الجول: لاسارتي مغيب.. أقترح أن يتولى محمد يوسف تدريب الأهلي أمام صن داونز 38 دقيقة | مصر
بالفيديو - تحت أنظار توريرا.. روما يخطف فوزا ثمينا من أرض سامبدوريا 41 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك