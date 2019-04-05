محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
دوري أبطال آسيا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص لمسات فودين في أول مباراة كأساسي مع سيتي بالدوري
الجمعة، 05 أبريل 2019 - 11:12
فودين
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب يشرح كيف تطور ليفربول.. "من الصعب دائما اللعب ضدنا"
2 دقيقة |
أوروبا
سجل رائع للمصريين مع السالمي حكم مباراة أغادير والزمالك
3 دقيقة |
إفريقيا
داني روز ينفجر بسبب العنصرية: لا أطيق الانتظار لاعتزال كرة القدم
11 ساعة |
أوروبا
النساء والكرة - ريبيكا.. حبيبة تفانت حتى الاحتضار
11 ساعة |
تقرير في الجول
القوة الذهنية.. السبيل إلى المجد
11 ساعة |
أوروبا
يد - أحمد الأحمر: عدنا بعدما كانت المباراة قريبة من الأهلي.. وسنركز الآن على الدوري
11 ساعة |
رياضات أخرى
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
سجل رائع للمصريين مع السالمي حكم مباراة أغادير والزمالك
كلوب يشرح كيف تطور ليفربول.. "من الصعب دائما اللعب ضدنا"
سوبر اليد – يطير للمونديال باللقب السادس.. الزمالك يفوز على الأهلي في إثارة جنونية
القوة الذهنية.. السبيل إلى المجد
النساء والكرة - ريبيكا.. حبيبة تفانت حتى الاحتضار
الأكثر مشاهدة
1
أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري
2
حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى!
3
صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي
4
الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا