أفضل مهارات وأهداف فابريجاس مع برشلونة

الخميس، 04 أبريل 2019 - 18:05

فابريجاس برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

المصري يعلن عبر في الجول انتهاء مشكلة أنيكي دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ريال مدريد وجهة مفاجئة محتملة لإيريك بايلي 6 دقيقة | أوروبا
النصر يسحق الرائد.. عطوة يُسجل في مرماه و عبد الرزاق حمد الله يضرب بالـ"هاتريك" 11 دقيقة | المحترفون
رسميا – لأول مرة وفي موسم اعتزاله.. فيريرا بطلا للدوري القطري مع السد 31 دقيقة | الوطن العربي
"أحذرك من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو سيتي.. تذكر ما حدث مع زاها" 50 دقيقة | أوروبا
هازارد يسخر من توتنام: لديهم ملعب جديد.. لكن تشيلسي لديه بطولات ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك