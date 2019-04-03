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المؤتمر الصحفي لحسام حسن عقب مباراة الزمالك وسموحة
الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 23:00
أهداف فوز توتنام على كريستال بالاس 2-0 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز تشيلسي على برايتون 3-0 (الدوري الإنجليزي)
هدفا فوز مانشستر سيتي على كارديف 2-0 (الدوري الإنجليزي)
في الدوري
الزمالك
سموحة
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