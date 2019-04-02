مصطفى فتحي يتحدث عن إصابته وحديثه مع جروس وهل ينضم للأهلي

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 00:29

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس المصري لـ في الجول: هذا قرارنا حال طلب الزمالك حكام أجانب لمواجهتنا دقيقة | الدوري المصري
توريه يسترجع إهانات عنصرية شرسة في بداية مسيرته.. وكيف تعرض والده لصدمة 14 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - الأهلي يهزم سموحة ويتأهل لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر 29 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر – ولفرهامبتون يواجه مانشستر يونايتد 34 دقيقة | أوروبا
الأهلي: الإصابة سبب غياب وحيد عن مباراة الاتحاد.. وهذا موقفه من مواجهة صن داونز 38 دقيقة | مصر
التشكيل - ميسي على دكة بدلاء برشلونة أمام فياريال 51 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 3 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 4 بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة

قد ينال إعجابك