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سعادة رامون دياز بفوز بيراميدز على بتروجت بعد توقف طويل
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 00:00
ملخص لمسات النني أمام نيوكاسل
هدفا فوز أرسنال على نيوكاسل يونايتد (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز النصر على الجيل 4-0 (كأس خادم الحرمين الشريفين)
ملخص فوز الأهلي على الفيحاء 2-0 (الدوري السعودي)
رامون دياز
بيراميدز
بتروجت
الدوري المصري
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