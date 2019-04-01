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ملخص لمسات النني أمام نيوكاسل
الإثنين، 01 أبريل 2019 - 23:40
هدفا فوز أرسنال على نيوكاسل يونايتد (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز النصر على الجيل 4-0 (كأس خادم الحرمين الشريفين)
ملخص فوز الأهلي على الفيحاء 2-0 (الدوري السعودي)
ملخص فوز الهلال على الاتفاق 3-2 (كأس خادم الحرمين الشريفين)
محمد النني
أرسنال
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإنجليزي
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