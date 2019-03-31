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أهداف فوز تشيلسي على كارديف 2-1 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 31 مارس 2019 - 17:06
ملخص فوز سامبدوريا على ميلان 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص انتصار يوفنتوس على إمبولي 1-0 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز يونايتد على واتفورد 2-1
تشيلسي
كارديف سيتي
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