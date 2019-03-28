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زي النهاردة - أيمن منصور يسجل بعد 21 ثانية أسرع هدف لمصر في كأس إفريقيا
الخميس، 28 مارس 2019 - 11:40
منتخب مصر
كأس إفريقيا
أيمن منصور
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