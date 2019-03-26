محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
دوري أبطال آسيا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
منتخب مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هدف انتصار نيجيريا وديا على مصر بعد 8 ثواني
الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 19:11
مصر
نيجيريا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوي!
8 ساعة |
الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 29 مارس والقنوات الناقلة – السوبر الإفريقي ودربي الرياض وعودة الدوري
8 ساعة |
الدوري المصري
حوار مختلف وسريع – هازارد يتحدث عن رونالدو ومبابي ومورينيو.. هل ينتقل للصين أو أمريكا
9 ساعة |
أوروبا
ميكاليلي يروي: هددت رونالدينيو يوما "إن لم تكف عن مراوغتي سأرسلك للمستشفى".. وكان هذا رده
9 ساعة |
أوروبا
الروماني كوفاكس حكما لقمة الزمالك والأهلي
10 ساعة |
الدوري المصري
مؤتمر سولشاير الأول: حلمي الساذج أصبح حقيقة.. أمامنا عدة أهداف للعمل عليها
10 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوي!
الروماني كوفاكس حكما لقمة الزمالك والأهلي
رايو فايكانو.. نادي الأبطال الخارقين
مؤتمر سولشاير الأول: حلمي الساذج أصبح حقيقة.. أمامنا عدة أهداف للعمل عليها
قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك
الأكثر مشاهدة
1
طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر
2
المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة
3
قراءة أولية لعقل لاسارتي.. مواجهة ساسي بواسطة صالح وكيف يهاجم الزمالك
4
بالفيديو - لعنة مركز الحراسة تُصيب 3 أفراد.. معلول يصنع في ضمان تونس لصدارة مجموعة مصر
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا