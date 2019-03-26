محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
دوري أبطال آسيا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
منتخب مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هدف فوز منتخب هولندا الأوليمبي على مصر الأوليمبي (مباراة ودية)
الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 18:21
هدفا تعادل البرتغال أمام صربيا
أهداف فوز إنجلترا على الجبل الأسود 5-1
تصريحات لاعبي المنتخب قبل مواجهة نيجيريا
أهداف فوز فرنسا على أيسلندا 4-0 (تصفيات يورو 2020)
منتخب مصر الأوليمبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بالفيديو – الدنمارك تعوّض تأخرها 0-3 في آخر 7 دقائق.. وسيناريو مجنون من 6 أهداف في دربي إسكندنافيا
8 ساعة |
أوروبا
بالفيديو - "من أجل إنريكي".. موراتا يقود إسبانيا لفوز صعب على مالطا وعدة أرقام قياسية
9 ساعة |
أوروبا
بالفيديو - السامبا تعزف.. البرازيل تضرب التشيك بثلاثية
9 ساعة |
أمريكا
بالفيديو - كوالياريلا "الأكبر" يقود إيطاليا لسحق منتخب ليختنشتاين الضعيف
9 ساعة |
أوروبا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: بوطيب تعرض لكدمة خفيفة وجاهز للقمة.. وعلاء قد يستعين بواقي رأس
9 ساعة |
الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: السولية جاهز للقمة.. وهذا موعد تحديد موقف هشام محمد
9 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
الأهلي لـ في الجول: السولية جاهز للقمة.. وهذا موعد تحديد موقف هشام محمد
مصدر في الزمالك لـ في الجول: بوطيب تعرض لكدمة خفيفة وجاهز للقمة.. وعلاء قد يستعين بواقي رأس
أمير مرتضى: طارق حامد ومحمود علاء جاهزان للقمة
هاني رمزي يكشف لـ في الجول موقف السولية من القمة: يستطيع المشاركة.. هذه تفاصيل حديثي مع الطبيب
مؤتمر أجيري: راض عن أداء المنتخب ضد نيجيريا.. وحققنا استفادة هامة
الأكثر مشاهدة
1
المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك
2
انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي
3
خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة
4
طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا