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ملخص فوز اليونان على ليختشتاين 2-0 (تصفيات يورو 2020)
السبت، 23 مارس 2019 - 23:50
أهداف فوز إسبانيا على النرويج 2-1 (تصفيات يورو 2020)
هدفا فوز إيطاليا على فنلندا (تصفيات يورو 2020)
هدفا فوز السنغال على مدغشقر 2-0 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية)
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تصفيات يورو 2020
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