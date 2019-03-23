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ملخص فوز سويسرا على جورجيا 2-0 (تصفيات يورو 2020)
السبت، 23 مارس 2019 - 18:00
أفضل الحراس.. ياسبر سيلسن
ركلات حرة: بيكام أمام قادش
أهداف فوز فنزويلا على الأرجنتين 1/3 (مباراة ودية)
هدفا تعادل الجزائر مع جامبيا 1/1 (تصفيات أمم إفريقيا)
سويسرا
جورجيا
تصفيات يورو 2020
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انتهت - النيجر (1) - (1) مصر
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