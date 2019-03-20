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ملخص فوز ويلز على ترينداد وتوباجو (مباراة ودية)
الأربعاء، 20 مارس 2019 - 23:46
هدفا تعادل ألمانيا وصربيا 1/1 (مباراة ودية)
تسديدات ومهارات رائعة.. أفضل أهداف ريال مدريد في الموسم الحالي
ملك خط الوسط.. كاسيميرو
ويلز
ترينداد وتوباجو
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