ملخص فوز سان جيرمان على مرسيليا 3-1 (الدوري الفرنسي)

الإثنين، 18 مارس 2019 - 00:14

في فرنسا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سباليتي يتجاهل سؤالا عن إيكاردي ويُصرح: وجدنا مهاجما شابا يمكنه إعطاء الكثير لنا 2 ساعة | أوروبا
سيغيب عن أوروجواي؟ سواريز يتعرض لإصابة في الكاحل أمام بيتيس 2 ساعة | أوروبا
ميسي يعلّق على هتاف جماهير بيتيس باسمه 3 ساعة | أوروبا
مدرب بيتيس: فخور بتحية جماهيري لـ ميسي.. رؤيته يلعب رفاهية لنا 3 ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك: شعرت أننا في طائرة مخطوفة من مدربنا والحكم ضد نصر حسين داي 3 ساعة | إفريقيا
جاتوزو عن مشاجرة كيسي وبيليا: تعرضنا لهزيمة مزدوجة 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة

قد ينال إعجابك