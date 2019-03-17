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ملخص ما قدمه صلاح أمام فولام
الأحد، 17 مارس 2019 - 20:44
أهداف فوز ليفربول على فولام 2-1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز الرجاء على أوتوهو 4-1 (كأس الكونفدرالية)
هدف فوز حسنية أغادير في مرمى نهضة بركان (كأس الكونفدرالية)
هدف فوز الصفاقسي التونسي أمام رانجرز (كأس الكونفدرالية)
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