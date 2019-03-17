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أهداف فوز ولفرهامبتون على مانشستر يونايتد 2-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
الأحد، 17 مارس 2019 - 00:04
أهداف فوز دورتموند على هيرتا برلين 3-2 (الدوري الألماني)
ملخص فوز بلباو على أتليتكو مدريد 2-0 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز مانشستر سيتي على سوانزي 3-2 (كأس إنجلترا)
أهداف فوز حوريا على أورلاندو بايرتس (دوري أبطال إفريقيا)
مانشستر يونايتد
ولفرهامبتون
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